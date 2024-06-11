الأوّل من نوعه.. ألمانيا تعزّز تسليح أوكرانيا بمشروع عسكري

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بدأت ألمانيا بإطلاق مشروع يعتبر الأول من نوعه ويهدف لإصلاح وإنتاج المركبات الحربية المدرعة، في أوكرانيا.وكتب وزير الصناعات الاستراتيجية في أوكرانيا على قناته في تطبيق "تيلغرام": "تم افتتاح موقع أول مشروع مشترك بين شركة (أوكروبورون بروم) وشركة "Rheinmetall" الدفاعية الألمانية، للعمل في أوكرانيا".وأشار إلى أن المشروع يأتي "في إطار الشراكة بين أوكرانيا وعملاق صناعات الدفاع الألماني".ولفت إلى أن المختصين الأوكران سيعملون في هذه الورشة تحت إشراف خبراء من ألمانيا. (روسيا اليوم)