Advertisement

عربي-دولي

استنفار عسكري كبير والعملية مُعقّدة.. طائرة نائب رئيس مالاوي ما تزال مختفية

Lebanon 24
11-06-2024 | 05:40
A-
A+
Doc-P-1210424-638537068169819776.png
Doc-P-1210424-638537068169819776.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت سلطات عسكرية تحطم طائرة تقل نائب رئيس مالاوي ساولوس تشيليما في إحدى الغابات، رغم عدم العثور عليها بعد.

وذكر القائد العسكري بول فالنتينو فيري أن عمليات البحث والإنقاذ تواجه معوقات منها كثافة الغابات والضباب الذي يؤثر على الرؤية.
Advertisement

وقالت السلطات إن نحو 600 فرد شاركوا في عملية البحث في غابات شاسعة في جبال فيفيا بالقرب من مزوزو.
وأضافت أنه تم تعبئة 300 ضابط شرطة للانضمام إلى الجنود وحراس الغابات في عملية البحث.

كما قال المتحدث باسم الصليب الأحمر في مالاوي، فيليكس واشوني، إن أعضاء في المنظمة يشاركون كذلك في البحث، وكانوا يستخدمون طائرة بدون طيار للمساعدة في جهود العثور على الطائرة.

وفي خطاب تلفزيوني مباشر للأمة في وقت متأخر من مساء الإثنين، تعهد رئيس البلاد لازاروس شاكويرا بمواصلة عمليات البحث حتى يتم العثور على الطائرة. (سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:38 | 2024-06-11
07:18 | 2024-06-11
07:06 | 2024-06-11
07:06 | 2024-06-11
07:03 | 2024-06-11
07:00 | 2024-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24