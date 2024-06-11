استنفار عسكري كبير والعملية مُعقّدة.. طائرة نائب رئيس مالاوي ما تزال مختفية





وذكر القائد العسكري بول فالنتينو فيري أن عمليات البحث والإنقاذ تواجه معوقات منها كثافة الغابات والضباب الذي يؤثر على الرؤية.

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وقالت السلطات إن نحو 600 فرد شاركوا في عملية البحث في غابات شاسعة في جبال فيفيا بالقرب من مزوزو. توقعت سلطات عسكرية تحطم طائرة تقل نائب رئيس مالاوي ساولوس تشيليما في إحدى الغابات، رغم عدم العثور عليها بعد.وذكر القائد العسكري بول فالنتينو فيري أن عمليات البحث والإنقاذ تواجه معوقات منها كثافة الغابات والضباب الذي يؤثر على الرؤية.وقالت السلطات إن نحو 600 فرد شاركوا في عملية البحث في غابات شاسعة في جبال فيفيا بالقرب من مزوزو.

وأضافت أنه تم تعبئة 300 ضابط شرطة للانضمام إلى الجنود وحراس الغابات في عملية البحث.



كما قال المتحدث باسم الصليب الأحمر في مالاوي، فيليكس واشوني، إن أعضاء في المنظمة يشاركون كذلك في البحث، وكانوا يستخدمون طائرة بدون طيار للمساعدة في جهود العثور على الطائرة.



وفي خطاب تلفزيوني مباشر للأمة في وقت متأخر من مساء الإثنين، تعهد رئيس البلاد لازاروس شاكويرا بمواصلة عمليات البحث حتى يتم العثور على الطائرة. (سكاي نيوز عربية)