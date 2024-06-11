"حماس" تعلّق على قرار "مجلس الأمن" لوقف إطلاق النار.. إليكم ما قالته

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وجاء تبني المجلس لمشروع القرار بـ14 صوتا، مع امتناع روسيا عن التصويت. تبنى مجلس الأمن الدولي، الإثنين، مشروع قرار صاغته واشنطن، يدعم مقترحا طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

في السياق، أشار القيادي في حماس أسامة حمدان إلى أن الحركة أبدت تجاوبا وإيجابية تجاه كل الأفكار المطروحة لوقف إطلاق النار.

أضاف:" طالبنا وقفا دائما لإطلاق النار ومستعدون لصفقة عادلة لتبادل الأسرى"، لافتًا إلى أن "قرار مجلس الأمن رغم ثغراته يؤكد على وقف دائم للقتال وانسحاب الاحتلال من القطاع".

ولفت حمدان إلى أن "قرار مجلس الأمن لن يأخذ مجراه على أرض الواقع ما لم يوافق عليه الاحتلال"، مشددًا على أن القرار ينطوي على نقاط لا نقبلها لكن الأساسية منها إيجابية.

وقال حمدان بأن حركة حماس تنتظر إعلانا أميركيا بالضغط على إسرائيل للموافقة على المقترح.