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عربي-دولي
غانتس: سأدعم أي خطة مسؤولة لعودة الرهائن حتى من خارج الحكومة
Lebanon 24
11-06-2024
|
06:32
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أكد رئيس معسكر الدولة بيني غانتس، أنه يدعم أي "خطة مسؤولة" لعودة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة حتى من خارج الحكومة، وذلك بعد أيام من تقديم استقالته من حكومة الحرب.
وأفادت تقارير من معسكر الدولة أن غانتس أكد خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أهمية ممارسة أقصى قدر من الضغط على الوسطاء من أجل التوصل إلى موافقة "حماس" على الخطوط العريضة التي اقترحتها إسرائيل.
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وذكرت أن غانتس شدد على أنه سيدعم "أي خطوط عريضة مسؤولة من شأنها أن تؤدي إلى عودة المختطفين، حتى خارج الحكومة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة، إلى جانب المجتمع الدولي بأكمله، لها دور مركزي في إزالة التهديد الذي يشكله حزب الله على الحدود الشمالية".
وأكد غانتس أنه إذا فشل العالم في القيام بذلك، فإن دولة إسرائيل لن تتردد في التحرك بشكل حاسم لحماية سكان الشمال والسماح لهم بالعودة الآمنة إلى ديارهم". (روسيا اليوم)
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