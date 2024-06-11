مقتل 4 جنود إسرائيليين في رفح

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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود في معارك جنوبي قطاع غزة.وجاء في بيان صادر عن الجيش أن الجنود "قتلوا خلال معارك جنوبي غزة" الإثنين، من دون كشف تفاصيل حول ظروف مقتلهم.وأوردت هيئة "كان" للبث العام الإسرائيلية أن الجنود قتلوا في انفجار مبنى مفخخ في مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع على الحدود مع مصر، حيث يركز الجيش عملياته.