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عربي-دولي

مسؤول إسرائيلي: حماس غيّرت المعايير الرئيسية لمقترح الهدنة

Lebanon 24
11-06-2024 | 18:40
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قال مسؤول إسرائيلي، يوم الثلاثاء، إن "حماس رفضت اقتراح وقف إطلاق النار الذي طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد تلقي رد الحركة عبر الوسطاء".
ونقلت "رويترز" عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: "تلقت إسرائيل هذا المساء رد حماس عبر الوسطاء. وفي ردها رفضت حماس اقتراح إطلاق سراح الرهائن الذي قدمه الرئيس بايدن".
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وأضاف: "لقد غيروا كل المعايير الرئيسية والأكثر أهمية في الاقتراح".
من جانبه، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، إن "اقتراح وقف إطلاق النار يمكن أن يؤدي إلى إنهاء حكم حماس في قطاع غزة، وهو ما تريده إسرائيل".
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