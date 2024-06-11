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الأمم المتحدة وضعت الجيش السوداني وقوّات الدعم السريع في قائمة سوداء

Lebanon 24
11-06-2024 | 19:07
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وضعت الأمم المتحدة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتحاربين في السودان في قائمتها السوداء المتّصلة بانتهاك حقوق الأطفال في النزاعات، وفق تقرير سنوي للأمين العام.

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