25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الأمم المتحدة وضعت الجيش السوداني وقوّات الدعم السريع في قائمة سوداء
Lebanon 24
11-06-2024
|
19:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
وضعت الأمم المتحدة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتحاربين في السودان في قائمتها السوداء المتّصلة بانتهاك حقوق الأطفال في النزاعات، وفق تقرير سنوي للأمين العام.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة تضع الجيش السوداني والدعم السريع على القائمة السوداء للانتهاكات ضد الأطفال
Lebanon 24
الأمم المتحدة تضع الجيش السوداني والدعم السريع على القائمة السوداء للانتهاكات ضد الأطفال
12/06/2024 05:21:06
12/06/2024 05:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة تدرج الجيش السوداني والدعم السريع في قائمة سوداء حول إلحاق الأذى بالأطفال خلال الحروب
Lebanon 24
الأمم المتحدة تدرج الجيش السوداني والدعم السريع في قائمة سوداء حول إلحاق الأذى بالأطفال خلال الحروب
12/06/2024 05:21:06
12/06/2024 05:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: الهجمات المتكرّرة على المرافق الصحية في السودان غير مقبولة
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: الهجمات المتكرّرة على المرافق الصحية في السودان غير مقبولة
12/06/2024 05:21:06
12/06/2024 05:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
منتخب السودان يستعيد الصدارة من السنغال في تصفيات مونديال 2026
Lebanon 24
منتخب السودان يستعيد الصدارة من السنغال في تصفيات مونديال 2026
12/06/2024 05:21:06
12/06/2024 05:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
السودان
الامم المتحدة
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد سارة أبي كنعان مُمثلة لبنانية شهيرة تدخل قريبا القفص الذهبي.. عريسها أيضا فنان (صور)
Lebanon 24
بعد سارة أبي كنعان مُمثلة لبنانية شهيرة تدخل قريبا القفص الذهبي.. عريسها أيضا فنان (صور)
00:45 | 2024-06-11
11/06/2024 12:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل: ممثلة لبنانية على علاقة بنجم أميركي.. شوهدا سويا بلقطات حميمة في اليونان (صور)
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل: ممثلة لبنانية على علاقة بنجم أميركي.. شوهدا سويا بلقطات حميمة في اليونان (صور)
03:16 | 2024-06-11
11/06/2024 03:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت نسخة عن والدتها.. ابنة كارلا حداد تسرق الأضواء بجمالها ولكن فستانها عرضها للهجوم (صور)
Lebanon 24
أصبحت نسخة عن والدتها.. ابنة كارلا حداد تسرق الأضواء بجمالها ولكن فستانها عرضها للهجوم (صور)
04:23 | 2024-06-11
11/06/2024 04:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن في الوسط الفني.. وفاة ممثلة بارزة وهذا الفيلم كان آخر أعمالها
Lebanon 24
حزن في الوسط الفني.. وفاة ممثلة بارزة وهذا الفيلم كان آخر أعمالها
08:49 | 2024-06-11
11/06/2024 08:49:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قرب منزل أحد النواب... ماذا استهدفت إسرائيل في بلدة جويا؟
Lebanon 24
قرب منزل أحد النواب... ماذا استهدفت إسرائيل في بلدة جويا؟
14:19 | 2024-06-11
11/06/2024 02:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:40 | 2024-06-11
مسؤول إسرائيلي: حماس غيّرت المعايير الرئيسية لمقترح الهدنة
16:52 | 2024-06-11
مسؤول إسرائيلي: "حماس" رفضت الخطوط العريضة لصفقة إطلاق سراح الأسرى
16:43 | 2024-06-11
شخصان لا تُريدهما أميركا في حكومة الحرب الإسرائيليّة... من هما؟
16:35 | 2024-06-11
الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل دمرت 70 بالمئة من مباني غزة
16:18 | 2024-06-11
مصر وقطر تسلمتا ردّ "حماس" بشأن مقترح الهدنة
16:15 | 2024-06-11
موجة حر شديد تضرب عدة بلدان عربية
فيديو
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
12/06/2024 05:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
12/06/2024 05:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
12/06/2024 05:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24