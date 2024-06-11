الأمم المتحدة وضعت الجيش السوداني وقوّات الدعم السريع في قائمة سوداء

وضعت الأمم المتحدة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتحاربين في السودان في قائمتها السوداء المتّصلة بانتهاك حقوق الأطفال في النزاعات، وفق تقرير سنوي للأمين العام.





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