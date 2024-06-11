في اليمن... الجيش الأميركي يعلن تدمير منصتي إطلاق صواريخ كروز للحوثيين

أعلن الجيش الأميركي، يوم الثلاثاء، عن تدمير منصتي إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفت في منطقة تسيطر عليها جماعة الحوثي.



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وتوجه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات جوية على مواقع للحوثيين رداً على استهدافهم سفناً تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن تقول جماعة الحوثي إنها متجهة لإسرائيل. وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان، إن قواتها دمرت منصتي إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في منطقة يسيطر عليها الحوثيون باليمن.وتوجه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات جوية على مواقع للحوثيين رداً على استهدافهم سفناً تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن تقول جماعة الحوثي إنها متجهة لإسرائيل.

ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من تشرين الاول الماضي. (سكاي نيوز)