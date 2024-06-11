Advertisement

عربي-دولي

في اليمن... الجيش الأميركي يعلن تدمير منصتي إطلاق صواريخ كروز للحوثيين

Lebanon 24
11-06-2024 | 23:25
A-
A+
Doc-P-1210712-638537706440331861.jpeg
Doc-P-1210712-638537706440331861.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الأميركي، يوم الثلاثاء، عن تدمير منصتي إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفت في منطقة تسيطر عليها جماعة الحوثي.
وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان، إن قواتها دمرت منصتي إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في منطقة يسيطر عليها الحوثيون باليمن.
Advertisement


 وتوجه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات جوية على مواقع للحوثيين رداً على استهدافهم سفناً تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن تقول جماعة الحوثي إنها متجهة لإسرائيل.
ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من تشرين الاول الماضي. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:50 | 2024-06-12
00:45 | 2024-06-12
00:30 | 2024-06-12
00:26 | 2024-06-12
00:25 | 2024-06-12
00:12 | 2024-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24