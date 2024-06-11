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عربي-دولي

فصائل عراقية تعلن استهداف "هدف حيوي" في إيلات

Lebanon 24
11-06-2024 | 23:32
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أعلنت فصائل عراقية مسلحة، يوم الثلاثاء، أنها استهدفت بالطيران المسير "هدفاً حيوياً" في إيلات جنوب إسرائيل.
وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان عن: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 / 6 / 2024، هدفا حيويا في إيلات (أم الرشراش) المحتلة، بواسطة الطيران المسير".
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وأضاف البيان: "وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".
يذكر أن الفصيل العراقي يعلن بشكل متكرر، استهداف مواقع إسرائيلية منذ عدة أشهر.
وقبل أيام أعلنت "المقاومة العراقية" استهدافها ميناء حيفا في إسرائيل بالطيران المسير. (سكاي نيوز)
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