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عربي-دولي
حماس سلمت ردها على مقترح هدنة غزة.. وهذا ما تضمنه
Lebanon 24
11-06-2024
|
23:50
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أكدت حركة حماس، أن ردها على مقترح الهدنة في قطاع غزة الذي عرضه قبل أكثر من أسبوع الرئيس الأميركي جو بايدن، يتسم بالمسؤولية والجدية والإيجابية.
وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس اليوم الأربعاء، إن رد الحركة على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح "يفتح الطريق واسعا للتوصل لاتفاق".
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كما شدد على أنه يتسم "بالمسؤولية والجدية والإيجابية". فيما قال مسؤول آخر بالحركة إن الرد أكد مجدداً موقف حماس بأن وقف إطلاق النار يجب أن يؤدي إلى وقف دائم للأعمال القتالية في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة إعمار القطاع الفلسطيني وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في إسرائيل. واعتبر أن "الفجوات ليست كبيرة، والكرة الآن في الملعب الإسرائيلي"، حسب ما نقلت رويترز.
فما الذي تضمنه هذا الرد؟
اشترطت الحركة انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من غزة، فيما تتمسك إسرائيل بالانسحاب من المناطق المؤهلة بالسكان فقط. كما طالبت حماس بوقف إطلاق النار بشكل دائم، بينما تحدثت إسرائيل عن هدنة مشروطة أو محددة الوقت، وفق مصادر "العربية".
إلى ذلك، تمسكت الحركة بعودة جميع النازحين دون شروط، في حين طالبت إسرائيل بعودة الأطفال والنساء والرجال فوق الخمسين من العمر فقط.
كذلك عرضت حماس إطلاق سراح 33 من الأسرى الإسرائيليين دون 18 فضلا عن النساء والمجندات، وفي حال لم يكتمل العدد تكمله بالجثث، فيما رفض الجانب الإسرائيلي سابقا هذا العرض لكنه عاد ووافق عليه لاحقا.
وكان وفد مشترك من حركتي حماس والجهاد، سلّما رد الفصائل مساء الثلاثاء، للوسطاء في قطر أثناء لقاء مع رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع إعلام القاهرة بتفاصيله. (العربية)
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