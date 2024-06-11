الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين بعد العيد

أعلن مصدر حكومي مصري أنه من المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة في مصر اليمين الدستورية عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.



نخب من المتخصصين

وكشفت مصادر مصرية في تصريحات لـ "العربية.نت"، أن الحكومة الجديدة ستضم نخباً من المتخصصين وأصحاب الخبرات والكفاءات من أساتذة ورؤساء الجامعات.

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كما أضافت أن المشاورات لتشكيل الحكومة مازالت مستمرة ولم تنته بعد.

وأضافت أنه لم يتم إبلاغ الوزراء الجدد حتى اللحظة بتكليفهم، فيما يدرس مجلس الوزراء إمكانية أداء اليمين الدستورية للوزراء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة العلمين الجديدة.

الرئاسة المصرية: تكليف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات

وأشارت إلى أن هناك توجه لتعيين نائب أو أكثر لرئيس الوزراء، فيما يجري التشاور حول إنشاء وزارتين جديدتين واحدة للطاقة والأخرى للاقتصاد، مضيفة أن التغيير سيشمل ما بين 16 إلى 18 وزيرا.

كذلك سيتم الإعلان عن حركة المحافظين عقب الإعلان عن الحكومة الجديدة بساعات.

برئاسة مصطفى مدبولي

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان -كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت المصادر إنه سيجري فك إحدى الوزارات وتحويلها لوزارتين منفصلتين، مضيفة أنه من المرجح الدفع بعدد من الوزراء ونوابهم من كوادر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشباب البرنامج الرئاسي.

كما جرى ترشيح 4 من أعضاء مجلس النواب لمناصب وزارية في الحكومة الجديدة منهم اثنين من رؤساء اللجان البرلمانية. (العربية)