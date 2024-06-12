"الأقوى في شبه الجزيرة الكورية".. زلزال يضرب جنوب غربي سيئول

أفادت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء بأن زلزالا بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب بلدة بوان بإقليم شمال جولا، جنوب غرب البلاد.

وقالت الوكالة "وقع الزلزال على بعد 4 كيلومترات جنوب البلدة الواقعة على بعد 204 كيلومترات جنوب غربي سيئول، في الساعة 8:26 صباحا وعلى عمق حوالي 8 كيلومترات".

Advertisement

وأضافت أن مركز الزلزال كان عند خط عرض 35.7 درجة شمالا وخط طول 126.71 درجة شرقا، مشيرة إلى أن هذا الزلزال "يعد أقوى زلزال يحدث في شبه الجزيرة الكورية والمياه المحيطة بها هذا العام".

وقالت حكومة إقليم شمال جولا، إنها لم تتلق أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات بسبب الزلزال.

واتصل سكان مدينة جيونجو بإقليم شمال جولا بسلطات الإطفاء للتبليغ عن شعورهم باهتزاز قوي إلى حد ما لبضع ثوان وكان أغلبهم في الطريق إلى العمل، وقال أحدهم "في البداية اعتقدت أنه انفجار في موقع بناء، لقد صدمت للحظات".

وأفاد سكان مدينة سيجونغ على بعد 140 كيلومترا من بلدة بوان، بأن "الكراسي وأجهزة التلفاز في المكاتب والمنازل كانت تهتز وقت الزلزال".

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية في البداية أن قوة الزلزال بلغت 4.7 درجة على مقياس ريختر، لكنها عدلت ذلك بعد تحليل مفصل.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها الزلزال بقوة أكثر من 4.5 درجة في البلاد بعد أن ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة المياه على بعد 52 كيلومترا شمال شرق مدينة دونغهيه على الساحل الشرقي في يوم 15 أيار من العام الماضي.

وبالنسبة للزلازل في المناطق الداخلية، كان آخر زلزال في شباط عام 2018، عندما ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة المنطقة على بعد 4 كيلومترات شمال غرب مدينة بوهانغ بجنوب شرق البلاد. (RT)