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مفوضة حقوق الإنسان الروسية تدعو للإفراج عن الرهائن الروس لدى حماس

Lebanon 24
12-06-2024 | 00:12
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قالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، الثلاثاء، إنها وجهت نداء جديدا إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة ومسؤولين آخرين لاتخاذ إجراءات لضمان إطلاق سراح المواطنين الروس الذين لا تزال حركة حماس تحتجزهم في قطاع غزة.
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وقالت تاتيانا موسكالكوفا، في منشور على تطبيق تيليغرام إنها أطلقت النداء بعد اجتماعها في موسكو مع أقارب الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين.
وذكرت تقارير صحفية أن ثمانية يحملون جوازات سفر روسية جرى احتجازهم رهائن في غزة وأطلق سراح ثلاثة منهم لاحقا.
وقالت موسكالكوفا إنها ناشدت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش ومسؤولين آخرين "من أجل العودة السريعة لمواطنينا إلى وطنهم".
وسعت روسيا إلى التحدث مع طرفي الصراع في غزة وزار وفد من حركة حماس موسكو العام الماضي.
لكن الرئيس فلاديمير بوتين قال إن أعمال العنف في المنطقة "كشفت فشل السياسة الأميركية، خاصة في النظر إلى احتياجات الفلسطينيين" وفقه. (الحرة)

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