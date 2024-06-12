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عربي-دولي

السعودية تعلن عدد الحجاج الواصلين إلى المملكة

Lebanon 24
12-06-2024 | 00:26
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أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية وصول  1.547.295 حاجا خلال موسم الحج لهذا العام عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، حتى نهاية يوم الاثنين.


وأوضحت الجوازات أن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ 1.483.312 حاجا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 59.273 حاجا، وقدم 4.710 حجاج عبر المنافذ البحرية.
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وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير كافة إمكاناتها لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية، التي تعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة. ‏
وفي وقت سابق، قال وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة إن السلطات المختصة أطقلت حملة دولية للتوعية من خطورة مخالفة أنظمة الحج والحملات الوهمية لأكثر من 20 دولة حول العالم.
واضاف أنه تم تجهيز أكبر محطة تبريد في العالم لتنقية الهواء في المسجد الحرام لتلطيف الأجواء وتبريدها، وتشغيل قطار المشاعر في موسم حج هذا العام بطاقة استيعابية تبلغ 72 ألف راكب في الساعة، ليسهم في نقل ما يزيد على 350 ألف حاج بين المشاعر المقدسة. (RT)
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