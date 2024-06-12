في وضح النهار وعلى طريقة أفلام هوليوود.. سطو مسلح على مصرف وفيديو يوثق ما حصل

نفذ مجهولان صباح أمس الثلاثاء، سطواً مسلحاً على فرع أحد البنوك في بلدة ترقوميا غرب الخليل في فلسطين، وتمكنا من الفرار.



وقد أظهر فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي شخصاً يحمل مسدساً ويقف أمام البنك، وسط أنظار المارة، في حين كان الثاني في الداخل.



ثم استقلا دراجة نارية، وهما يرتديان خوذتين دون إظهار ملامحهما، وهربا.

سطو مسلح على بنك في بلدة ترقوميا غرب الخليل صباح الثلاثاء pic.twitter.com/9KHjbQc3vR — خبرني - khaberni (@khaberni) June 11, 2024 Advertisement

إلى ذلك، أوضح المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، أن الشرطة والأجهزة الأمنية باشرتا فورا بإجراءات البحث والتحري، وملاحقة الفاعلين.



وأشار في بيان صحافي مقتضب، إلى أن هذا السطو هو الثالث عشر منذ بداية العام.



فيما لم يصدر عن البنك أي تعليق بخصوص الحادثة. كما لم يعرف حتى اللحظة قيمة المسروقات.(العربية)



