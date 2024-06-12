روسيا تسيطر على بلدتين جديدتين في خاركيف

Advertisement

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، السيطرة على بلدتين جديدتين، ومقتل أكثر من 1800 جندي أوكراني في الساعات الأربع والعشرين السابقة.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدة أرتيومفكا في لوغانسك وتيمكوفكا في مقاطعة خاركيف ومقتل 1805 جنود أوكرانيين وتدمير مستودعات وأسلحة بحوزة القوات الأوكرانية.(سكاي نيوز)