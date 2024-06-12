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عربي-دولي

بيونغ يانغ تتباهى بعلاقات "لا تقهر" مع موسكو.. هذا ما قاله كيم لبوتين

Lebanon 24
12-06-2024 | 02:21
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كشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن الزعيم كيم جونغ أون قال في رسالة بعثها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده "رفيق سلاح لا يقهر" لروسيا، وسط تكهنات بعزم بوتين القيام بزيارة وشيكة لكوريا الشمالية.
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وبمناسبة العيد الوطني لروسيا، قال كيم جونغ أون إن اجتماعه مع بوتين، في قاعدة روسية لإطلاق الصواريخ إلى الفضاء العام الماضي، ساهم في تعزيز "العلاقة الاستراتيجية التي تعود إلى قرن من الزمان".

وجاءت الرسالة بعدما ذكرت صحيفة "فيدوموستي" الروسية، يوم الاثنين، أن بوتين سيزور كوريا الشمالية وفيتنام خلال الأسابيع المقبلة.

وقال مسؤول في فيتنام لرويترز إن زيارة بوتين إلى فيتنام مقررة يومي 19 و20 حزيران لكن لم يتم تأكيدها بعد. وقال الكرملين إن روسيا تريد تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية "في جميع المجالات" لكنه لم يؤكد موعد الزيارة.

وسافر كيم في شهر أيلول الماضي إلى أقصى شرق روسيا حيث قام بجولة في قاعدة فوستوشني كوزمودروم الفضائية وحيث وعده بوتين بمساعدته في صنع الأقمار الصناعية.

كما أشاد كيم بروسيا لتحقيقها نتائج في جهودها الرامية لبناء دولة قوية عبر "ردع وسحق كل التحديات والعقوبات والضغوط التي تمارسها القوى المعادية".

ووطدت بيونغيانغ وموسكو العلاقات الدبلوماسية والأمنية بشكل متزايد وتبادلتا زيارات وفود حكومية وبرلمانية وغيرها في الأشهر القليلة الماضية.

ومن المقرر أن تزور مجموعة من المسؤولين الكوريين الشماليين المعنيين بالأمن العام روسيا هذا الأسبوع.(سكاي نيوز)



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