ترامب يسعى إلى تصنيع جميع عملات البيتكوين المتبقية في الولايات المتحدة

يبذل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كل خطوة ممكنة للتأثير على مجتمع العملات المشفرة، وأحدثها إعلانه بأنه يريد تصنيع جميع عملات "بيتكوين" المتبقية في الولايات المتحدة.

والتقى ترامب بالعديد من عمال تعدين "بيتكوين" يوم الثلاثاء في منتجع مار إيه لاغو، من بينهم ماثيو شولتز، الرئيس التنفيذي لشركة تعدين العملات المشفرة CleanSpark Inc.

Advertisement

ووفقا لشولتز، فإن ترامب أعرب خلال الاجتماع عن دعمه للعملات المشفرة، مشيرا إلى أنه يحب الأصول الرقمية ويفهمها، وسلط الضوء على كيفية مساهمة القائمين بتعدين "بيتكوين" في استقرار شبكة الطاقة.

وتعهد ترامب بالدفاع عن عمال المناجم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

وتحاول صناعة العملات المشفرة بشكل متزايد التأثير على السياسيين الأميركيين حيث تواجه تدقيقا شديدا من قبل المنظمين، خاصة وأن حالات إفلاس شركات العملات المشفرة الكبرى في عام 2022 أثارت قلق المستثمرين، وكشفت الاحتيال وسوء السلوك، وتركت ملايين المستثمرين في حالة من الدين.

وقد ركز ترامب، الذي أعلن نفسه مؤخرا كرئيس للعملات المشفرة، بشكل متزايد على "البيتكوين" والأصول الرقمية الأخرى خلال حملته الانتخابية، بهدف جذب ناخبين جدد.

يذكر أن إدارة الرئيس جو بايدن، اتخذت إجراءات صارمة بشأن الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، لذلك يحاول ترامب استخدام هذا كمنصة للوصول إلى قاعدة الناخبين الأوسع. (RT)