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إقتصاد

انتكاسة لريشي سوناك.. الاقتصاد البريطاني يتعثر

Lebanon 24
12-06-2024 | 02:53
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توقف التعافي الاقتصادي في بريطانيا في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة، وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد لم يطرأ عليه أي تغيير وظل مستقرا دون نمو في نيسان مقارنة بالشهر السابق، وهو تباطؤ من نمو بنسبة 0.4 بالمئة في أذار.
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وكان الاقتصاديون يتوقعون انكماشا بنسبة 0.1 بالمئة في الاقتصاد، بحسب بلومبرغ. وبعد أن انزلقت بريطانيا إلى ركود معتدل العام الماضي، تواجه صعوبة في تحقيق نمو اقتصادي هذا العام، وذلك بعد أن أدت أعلى معدلات فائدة منذ 16 عامًا وارتفاع تكاليف المعيشة إلى إرهاق الشركات والمستهلكين على حد سواء، وهذا ما يمثل انتكاسة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي قام بحملته الانتخابية على أساس أدلة على أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح. (سكاي نيوز)

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