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ذكرت صحيفة "The Hill" الأميركية أن "وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الشهر الماضي فتحت الباب أمام احتمال وقوع انقلاب عسكري في البلاد. بدأت الجهود لاستبدال رئيسي، ومن المقرر إجراء الانتخابات في أواخر حزيران، ولكن استقرار الجمهورية الإسلامية أصبح موضع شك بكل تأكيد. على الرغم من السيطرة المحكمة، فقد حدث تغيير غير متوقع في الجمهورية الإسلامية حيث تتنافس الآن شخصيات مؤيدة للمؤسسة على منصب الرئيس. بعد سلسلة الخسائر من اللواء قاسم سليماني، والجنرال محمد رضا زاهدي، ونائبه محمد هادي حاجي رحيمي، والآن رئيسي، هناك شخصية رئيسية متبقية قد تتحكم في الأمور معًا في الوقت الحالي: علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران".وبحسب الصحيفة، "إن الموت الذي تستعد له الجمهورية الإسلامية الآن هو موت خامنئي، ولم يعد رئيسي المتوفى الآن، والذي اعتبره الكثيرون خليفة مناسبا، منافسا. ومن المرجح الآن أن يرتقي نجل خامنئي، مجتبى خامنئي، إلى المنصب الأكثر شهرة في إيران.شكلت ثورة 1979، التي أطاحت بالنظام الملكي البهلوي، تحديا لمفهوم الحكم الوراثي، الذي تجنبه أيضا آية الله الخميني، زعيم الثورة، من خلال تسمية علي خامنئي خلفا له. وتساءل الكثيرون عما إذا كان خامنئي مؤهلاً لهذا المنصب، بسبب مؤهلاته الدينية المحدودة. ومثل رئيسي، كان خامنئي رئيسا قبل صعوده إلى منصب المرشد الأعلى. كما وكان هدفاً لمحاولة اغتيال عام 1981 أدت إلى إصابة ذراعه اليمنى بالشلل، وقد ألهم ولاءه للخميني تغييراً في الدستور الإيراني للسماح له بالعمل كمرشد أعلى. ومن المؤكد أن ترشح نجل خامنئي لمنصب المرشد الأعلى من شأنه أن يسبب أزمة داخل الجمهورية، حيث سيصبح دور المرشد الأعلى أكثر نزعاً للشرعية".وتابعت الصحيفة، "من المهم أيضًا الإشارة إلى أن مجتبى لم يكن مفضلاً للدور القيادي من قبل الحرس الثوري الإسلامي. وتم إنشاء الحرس الثوري الإيراني في أعقاب ثورة 1979، وهو يختلف عن الجيش النظامي، على الرغم من تداخل عملياته. خلال الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988)، حقق الحرس الثوري الإيراني مكانة باعتباره أكثر المتطوعين التزامًا بالدفاع عن القيم الثورية.وبالإضافة إلى القوات البرية والبحرية والجوية، يقوم الحرس الثوري الإيراني أيضًا بتشغيل الباسيج، وهي شرطة الأخلاق التي لا تحظى بشعبية والمسؤولة أيضًا عن حل ومهاجمة النشطاء المنشقين. وفي أعقاب الحرب، أصبح الحرس الثوري الإيراني من أصحاب المصلحة الرئيسيين في مختلف الصناعات، مما سمح له بتهميش الشخصيات المعتدلة في الجمهورية الإسلامية".وأضافت الصحيفة، "سيتعين على فيلق القدس، الذي يقوده الآن خليفة سليماني، إسماعيل قاآني، وكذلك الحرس الثوري الإيراني ككل، أن يقرر ما إذا كان ينبغي له الاستفادة من المشاعر العامة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، كما فعلت المؤسسة العسكرية المصرية قرب نهاية ولاية الرئيس حسني مبارك في عام 2011. وكما هو الحال في مصر، حيث لم يوافق الجيش على إعداد حسني مبارك لابنه لمنصب الرئيس، يمكن للحرس الثوري الإيراني أيضاً أن يرفض نجل خامنئي كمرشد أعلى. منذ التظاهرات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا بسبب احتجاجها على الحجاب الإلزامي أثناء احتجازها لدى الشرطة في عام 2023، لم يعد بإمكان الجمهورية الإسلامية التظاهر بالتمتع بالدعم الشعبي".وبحسب الصحيفة، "من المؤكد أن قيادة الحرس الثوري الإيراني لاحظت الرد الصامت على وفاة رئيسي، مقارنة بالحزن الذي أعرب عنه الإيرانيون بعد وفاة سليماني عام 2020، الذي اعتبره العديد من الإيرانيين بطلاً عسكريًا. والواقع أن وفاة أميني كانت بمثابة التعبير العام الأكثر استدامة عن خيبة الأمل إزاء الركائز ذاتها التي تقوم عليها الجمهورية الإسلامية، ودعا المتظاهرون، الذين يطالبون بحقوق المرأة، إلى إعادة تقييم إرث الخميني وتحدوا سجل خامنئي كمرشد أعلى".وتابعت الصحيفة، "مع ذلك، فإن صعود مجتبى خامنئي المحتمل سيؤدي إلى اتهامات بالمحسوبية. وربما يرى قاآني، الذي سوف تتزايد أهميته بشكل كبير إذا امتد الصراع بين إسرائيل وحماس إلى إيران، فرصة لتحويل إيران إلى دكتاتورية عسكرية أكثر وضوحا، ولو مع التزامات خارجية بالجذور الإسلامية للثورة. في نهاية المطاف، كانت بنية الجمهورية الإسلامية، وفي ظل وجود مرشد أعلى على رأسها، موضعاً للمناقشة، ليس فقط في بداياتها، بل وأيضاً في أعقاب وفاة الخميني في عام 1989. من المؤكد أن الأسئلة تدور مرة أخرى في أعلى المستويات في الجمهورية الإسلامية حول نموذج المرشد الأعلى، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة من التدخلات العسكرية في الخارج والعقوبات الاقتصادية في الداخل".