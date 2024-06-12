الكويت.. قتلى وعشرات الإصابات بحريق في مبنى (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة عن تعاملها وتقديمها للرعاية الطبية الكاملة حتى الآن لـ 43 حالة متأثرة بإصابات متفرقة منها إصابات بليغة و4 حالات وصلت وفاة جراء الحريق الذي حدث في بناية بمنطقة المنقف.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم توزيع المصابين على عدة مستشفيات في الكويت بواقع 21 حالة في مستشفى العدان و6 حالات في مستشفى الفروانية وحالة واحدة في الأميري و11 حالة في مستشفى مبارك و4 حالات في مستشفى جابر لتلقي العلاج اللازم.