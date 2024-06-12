ذكرت صحيفة "The Telegraph" البريطانية أنه "في تشرين الأول الماضي، وصف وزير القوات المسلحة البريطانية، جيمس هيبي، أسطول البحر الأسود الروسي بأنه "مهزوم وظيفياً" استناداً إلى الخسائر التي تكبدها بسبب هجمات الطائرات من دون طيار والصواريخ. قد تكون شبه جزيرة القرم "حاملة طائرات غير قابلة للغرق" كما وصفها بوتين ذات مرة، ولكن مع تعرض سيفاستوبول على وجه الخصوص للضربة، وهروب العديد من السفن هناك إلى ميناء نوفوروسيسك الشرقي في روسيا قبل عام 2014، فقد أصبح وجود حاملة طائرات على متنها خطيرًا للغاية".

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وبحسب الصحيفة، "على الرغم من هذه النجاحات، جرى الاعتقاد أن استخدام كلمة "الهزيمة" أمر سابق لأوانه. سوف يستغرق الأمر شهرين آخرين قبل أن تبدأ تجارة الحبوب وغيرها من التجارة داخل وخارج الموانئ الأوكرانية في التعافي. قد يقول المتهكمون المتشددون إنه حتى في ذلك الوقت، طالما أن أسطول البحر الأسود لديه صواريخ كاليبر متاحة، فلا يمكن وصف الأسطول أبدًا بأنه مهزوم وظيفيًا أو غير ذلك. لقد فقدت روسيا منذ فترة طويلة أي قدرة على المراقبة والاستهداف في غرب البحر الأسود، وبالتالي لا تشكل صواريخ كاليبر تهديدًا للسفن التجارية التي تتحرك بين أوديسا والمياه الرومانية".

وتابعت الصحيفة، "على أية حال، فقد تطورت الأمور، والآن تتعرض شبه جزيرة القرم ذاتها للضغط، وليس فقط القاعدة البحرية في سيفاستوبول. إن صواريخ ATACMS الباليستية التي قدمتها الولايات المتحدة ورفع الرئيس الأميركي جو بايدن في نهاية المطاف الحظر المفروض على استخدامها لضرب أهداف في روسيا يعني أنه لا يوجد مكان آمن في مسرح العمليات الآن من الأوكرانيين.وسيكون الهدف الواضح بطبيعة الحال هو جسور كيرتش. فأحد طرفيها يقع في روسيا، والآخر في شبه جزيرة القرم، ويبدو أنها لا تزال تمثل خط إمداد لوجستي بالغ الأهمية لا يدعم القوات الروسية في شبه الجزيرة نفسها فحسب، بل أيضًا الخط الأمامي على طول نهر دنيبرو وشرق الجسر البري".

وأضافت الصحيفة، "تمكن الأوكرانيون من ضرب الجسور مرتين حتى الآن، مرة في تشرين الأول 2022 ومرة أخرى في تموز2023. وعلى الرغم من الجهود المبذولة للإصلاح، إلا أن العمل لم يعد إلى طبيعته بعد. وردا على ذلك، قامت روسيا ببناء خط سكة حديد جديد عبر الجسر البري من الشرق. في الواقع، لا يوجد سوى شريانين يبقيان شبه جزيرة القرم على قيد الحياة: السكك الحديدية الجديدة وجسر كيرتش المصغر، وكلاهما يقع ضمن نطاق ATACMS. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بايدن قد سمح للأوكرانيين بامتلاك هذا النظام ذي الرأس الحربي الأحادي الذي يمكنه تدمير الجسور، لكن من الواضح أنه بغض النظر عن نظام ATACMS الذي لديهم، يمكنهم قطع السكك الحديدية البرية حينما يريدون. يمكن إصلاحه بسرعة كبيرة ولكن من الواضح أنه لم يعد من الممكن الاعتماد على طريق الإمداد هذا".

وبحسب الصحيفة، "في الوقت نفسه، تظهر الاستخبارات البريطانية أن روسيا أعادت تركيب الصنادل (قوارب ذات قاع مسطح) الثمانية التي دمرتها العاصفة سابقًا على الجانب الجنوبي من مضيق كيرتش. وبعبارة أخرى، فإن الروس يشعرون بقلق بالغ بشأن تلك الجسور. لقد أظهر الأوكرانيون البراعة والتزامن في هجماتهم عدة مرات الآن. وفي حين أن إصلاح السكك الحديدية أسهل من إصلاح الجسور، إلا أن مشاكل الإمداد في شبه الجزيرة ستتصاعد بسرعة وستتضاءل قدرة روسيا على استخدامها كقاعدة بشكل أكبر. حتى أن البعض بدأ يفكر في ما إذا كان هذا هو الوقت المناسب لهبوط برمائي من نوع ما من قبل أوكرانيا. إن الهبوط في شبه جزيرة القرم من شأنه أن يتجنب الحاجة إلى الهجوم على الدفاعات المعدة على خط المواجهة الحالي".

وتابعت الصحيفة، "قد يرى الغربيون أن هذا أمر لا يمكن تصوره لأن الأوكرانيين، بالمعنى الدقيق للكلمة، يفتقرون إلى الموارد البحرية اللازمة للهجوم البرمائي. ومن الحقائق المحزنة أيضًا أنه على الرغم من الاحترام الذي قدمه الغرب للتو للمحاربين القدامى في يوم الإنزال، فقد أصبح الغرب حساساً تجاه المخاطر التي ينطوي عليها هذا النوع من أنشطة اقتحام الشاطئ. هناك الكثير ممن يعتقدون أن لدى روسيا بطريقة أو بأخرى موارد غير محدودة يمكن الاستعانة بها في ظل استمرار هذه الحرب، لكن هذا ليس الواقع. مع سحب العديد من القوات مؤخراً إلى الشمال لشن الهجوم الفاشل على خاركيف، فقد تكون القوات الروسية المنهكة في شبه جزيرة القرم جاهزة للهزيمة. ويبقى السؤال بالنسبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: عندما يتم خنق شبه جزيرة القرم وعزلها، كيف يمكن لأوكرانيا أن تستفيد من هذا الأمر؟"