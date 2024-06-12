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عربي-دولي

في يوم روسيا... مدفيديف ينشر خريطة تضم أوكرانيا داخل الحدود الروسية

Lebanon 24
12-06-2024 | 04:03
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نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في صفحته على "تلغرام" مقطع فيديو هنأ فيه المواطنين بيوم روسيا، يظهر أوكرانيا مدرجة على الخريطة داخل حدود روسيا.


وكتب مدفيديف تحت الفيديو: "يوم روسيا سعيد!".
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ويعزف في الفيديو النشيد الوطني الروسي ويظهر خريطة روسيا من الشرق الأقصى إلى حدودها الغربية. وتم تضمين أوكرانيا داخل حدود روسيا حتى حدودها مع بولندا. (RT)
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