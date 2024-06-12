في يوم روسيا... مدفيديف ينشر خريطة تضم أوكرانيا داخل الحدود الروسية

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نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في صفحته على "تلغرام" مقطع فيديو هنأ فيه المواطنين بيوم روسيا، يظهر أوكرانيا مدرجة على الخريطة داخل حدود روسيا.وكتب مدفيديف تحت الفيديو: "يوم روسيا سعيد!".ويعزف في الفيديو النشيد الوطني الروسي ويظهر خريطة روسيا من الشرق الأقصى إلى حدودها الغربية. وتم تضمين أوكرانيا داخل حدود روسيا حتى حدودها مع بولندا. (RT)