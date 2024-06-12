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عربي-دولي

العالم الهولندي يُثير الجدل مُجدداً ويُحذر.. تغييرات مناخية غير مألوفة تبدأ غداً!

Lebanon 24
12-06-2024 | 04:23
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أطل راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من جديد للحديث عن توقعاته المرتبطة بالنشاط الزلزالي للأرض، لكنه هذه المرة حذر من حدوث تغييرات جوية غير مألوفة هذه الأيام، مشيرا إلى أن أقواها سيبدأ منذ يوم غد الخميس.

فقد كتب عبر حسابه على منصة "إكس" أمس الثلاثاء، "من المحتمل جدًا ألا تظهر التقلبات المناخية غير المألوفة أقوى تأثير حتى حوالي 13-15 حزيران"، لكنه لم يبين ما طبيعة هذه التغييرات غير المعهودة المرتبطة بالطقس.
 
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كما قال الخبير المثير للجدل، في منشور آخر اليوم الأربعاء، تعليقاً على نشرة فلكية خاصة بالهيئة البحثية التي يرأسها SSGEOS، تتحدث عن النشاط الزلزالي الضعيف في شهر نيسان ، أن الزلازل العنيفة تميل للحدوث في مجموعات.

وكتب "تذكر أن الزلازل القوية تميل إلى الحدوث في مجموعات"، لكنه أيضاً لم يوضح تحديداً في أي مناطق بالعالم ستقع هذه الزلازل.
 

هلع في العالم
ويرأس الباحث الهولندي هوغربيتس هيئة "استبيان هندسة النظام الشمسي"SSGEOS - Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض.

وقد تسببت توقعاته وتحذيراته في كثير من الهلع حول العالم، حيث ربط تلك التوقعات باقترانات الكواكب في الفضاء واصطفافها وتكوينها "هندسة حرجة" تؤثر على الأرض وتتسبب بالزلازل، بحسب نظرية هوغربيتس التي يدافع عنها بكل قوة.

وقد طالت بعض من تلك التوقعات عدة أماكن بالكرة الأرضية الفترة الماضية في شكل زلازل ضربت عدة بلدان، وبالطبع لم يفوت الباحث الهولندي الفرصة وذكّر متابعيه بأنه قد توقع تلك الزلازل في نشراته السابقة، بل حدد بعضاً من تلك المناطق التي ضربتها الزلازل.(العربية)


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