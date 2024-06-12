رسائل مسربة ليحيى السنوار.. ماذا قال فيها عن نصرالله وحرب تموز 2006؟

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ففي إحدى الرسائل المزعومة لزعيم حماس في غزة، اعتبر السنوار أن ما جرى في السابع من تشرين الأول ما كان يجب أن يحدث. ذكر موقع "العربية" أنه مع دخول الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة شهرها التاسع، وارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 37 ألف قتيل، طرحت الرسائل التي سربت عن يحيى السنوار العديد من التساؤلات، على الرغم من أن حركة حماس نفت صحتها.ففي إحدى الرسائل المزعومة لزعيم حماس في غزة، اعتبر السنوار أن ما جرى في السابع من تشرين الأول ما كان يجب أن يحدث.

وقال تعليقاً على أخذ مدنيين اسرائيليين رهائن لحظة مهاجمة عناصر حماس لمستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، بتشرين الأول الماضي 2023، "لقد خرجت الأمور عن السيطرة واقترف عناصرنا هذا الأمر، وما كان ينبغي أن يحدث ذلك" وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الثلاثاء.

كما أشار في رسالة أخرى إلى أنه مستعد للموت، مضيفًا "علينا أن نمضي قدمًا على نفس المسار الذي بدأناه ولتكن كربلاء جديدة" حسب ما زعمت الصحيفة الأميركية.



وذكّر كلامه هذا بما قاله زعيم حزب الله حسن نصرالله قبل أكثر من 16 سنة.

فبعيد حرب تموز عام 2006، وبعد أن شنت إسرائيل حرباً شعواء على الجنوب اللبناني وضواحي العاصمة بيروت، مخلفة دماراً هائلا ومئات القتلى، خرج نصرالله حينها بجملته الشهيرة "لو كان حزب الله يعلم أن خطف جنديين من الحدود الإسرائيلية سيشعل حرباً كهذه، لما أقدم على ذلك".