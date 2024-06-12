مستشار خامنئي للإيرانيين: انتخبوا رئيساً لا يتحدث خلافاً للمرشد

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مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وجه المستشار العسكري للمرشد الإيراني اللواء رحيم صفوي كلمة للإيرانيين نصحهم فيها بانتخاب رئيس "لا يتحدث خلافاً للمرشد"، بل "رئيسا يعتبر نفسه الشخص الثاني".وأضاف صفوي في المؤتمر التاسع لـ "رواية ذكريات الحرب العراقية الإيرانية"، "نأمل أن ينتخب الشعب الإيراني رئيسا يتولى السلطة الوطنية ويحافظ على الوحدة الوطنية لإيران ويحل مشاكل إيران ويحقق الوحدة الوطنية".كما قال "نحن لدينا رئيس دولة ورئيس حكومة، ونحن نميز بين الاثنين"، لافتاً إلى أن "رئيس السلطة التنفيذية ينبغي أن يعتبر نفسه الشخص الثاني".وتابع "على الرئيس أن يمنع استقطاب المجتمع، لا ينبغي للرئيس أن يخلق قطبية ثنائية". (العربية)