التضخم في ألمانيا يرتفع إلى 2.8 بالمئة

ارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا، بنسبة 2.8 بالمئة على أساس سنوي في أيار.

وكان التضخم قد سجل ارتفاعا بواقع 2.4 بالمئة على أساس سنوي في نيسان.



وقالت روث براند رئيسة مكتب الإحصاء: "معدل التضخم ارتفع قليلا مرة أخرى، ويرجع ذلك في الأساس إلى الزيادة المستمرة في أسعار الخدمات". (سكاي نيوز)