اتصال هاتفي بين بوتين ولوكاشينكو.. وهذا ما جرى بحثه

أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو هنأ بحرارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجميع الروس بيوم روسيا، وذلك خلال محادثة هاتفية.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين:

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"جرت مكالمة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. وهنأ ألكسندر لوكاشينكو بحرارة فلاديمير بوتين بيوم روسيا".



وأضاف البيان: "تمت مناقشة المسائل الحيوية للتطوير المقبل للعلاقات الروسية البيلاروسية للشراكة الاستراتيجية مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أعقاب المحادثات التي جرت على مستوى عال في مينسك في أيار الماضي. كما تم تناول بعض النواحي التطبيقية للتعاون في إطار دولة الاتحاد". (روسيا اليوم)