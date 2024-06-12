28
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
35
o
زحلة
36
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بالصور.. تاكسي جويّ "ذات القيادة" لنقل الحجاج في السعودية!
Lebanon 24
12-06-2024
|
06:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
في تجربة تعتبر الأولى من نوعها في العالم، أطلقت السعودية أول تاكسي جوي ذاتي القيادة لنقل في موسم الحج لهذا العام.
وأشرف وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، صالح بن ناصر الجاسر، الاثنين، على تدشين تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة.
Advertisement
وتوفر الخدمة الجديدة، نقل حجاج بيت الله الحرام بين المشاعر المقدسة والمساهمة في تيسير التنقل في حالات الطوارئ ونقل المعدات الطبية، وتقديم الخدمات اللوجستية عبر نقل البضائع.
وسيلة حديثة وصديقة للبيئة
وتعد تجربة التاكسي الجوي إحدى مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية ضمن 32 تقنية حديثة تطبق في حج هذا العام، وتدخل في إطار جهود تبني التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن.
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، أن تدشين تجربة التاكسي الجوي، يأتي ضمن مبادرة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، في تطبيق أحدث تقنيات النقل المستقبلي، واعتماد نماذج نقل جديدة ومبتكرة صديقة للبيئة تعتمد تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أنّ هذه المبادرة الجديدة من شأنها أن تدعم استدامة قطاع النقل الحديث وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن مبادرات ومشاريع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تعمل على توظيف التقنيات الحديثة والمتقدمة، سواء تقنيات التاكسي الجوي او السيارات الكهربائية او القطار الهيدروجيني.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد العزيز بن عبدالله الدعيلج، أن هذه المبادرات تعتبر خارطة طريق تمكين التنقل الجوي المتقدم حيث يمتاز استخدام أنماطه التي منها التاكسي الجوي بتقليص مدة تنقل الركاب داخل المناطق المكتظة خصوصا للحالات الطارئة، وسهولة نقل البضائع والمستلزمات الطبية، وسرعة إنجاز مهام المراقبة والتفتيش من خلال الطائرات غير المأهولة.
(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بحضور الرئيس عون... هكذا احتفل باسيل بتخرّج إبنه من المدرسة (صور)
Lebanon 24
بحضور الرئيس عون... هكذا احتفل باسيل بتخرّج إبنه من المدرسة (صور)
12:03 | 2024-06-11
11/06/2024 12:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات عن غارة جويا... هذه حصيلة الشهداء والجرحى
Lebanon 24
آخر المعلومات عن غارة جويا... هذه حصيلة الشهداء والجرحى
15:31 | 2024-06-11
11/06/2024 03:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قرب منزل أحد النواب... ماذا استهدفت إسرائيل في بلدة جويا؟
Lebanon 24
قرب منزل أحد النواب... ماذا استهدفت إسرائيل في بلدة جويا؟
14:19 | 2024-06-11
11/06/2024 02:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يعترف: تزوجت "خطيفة" بسبب الطائفة
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يعترف: تزوجت "خطيفة" بسبب الطائفة
14:43 | 2024-06-11
11/06/2024 02:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كاتب إسرائيليّ تحدّث عن شنّ حرب على "حزب الله".. ماذا قال أيضاً عن إجتياح بيروت؟
Lebanon 24
كاتب إسرائيليّ تحدّث عن شنّ حرب على "حزب الله".. ماذا قال أيضاً عن إجتياح بيروت؟
15:00 | 2024-06-11
11/06/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:51 | 2024-06-12
إنخفاض التضخم في أميركا... كم سجّل؟
09:16 | 2024-06-12
بالفيديو بعد قصف "حزب الله" لإسرائيل اليوم.. ماذا قال فلسطينيّون عن نصرالله؟
09:13 | 2024-06-12
بلينكن: بعض مطالب حماس لا يمكن تطبيقها
09:00 | 2024-06-12
مسؤول إيرانيّ يُفجّر مفاجأة عن ترسانة "حزب الله" الصاروخيّة.. ماذا كشف عن عددها وأنواعها؟
08:45 | 2024-06-12
بعد رد حماس على مقترح التهدئة.. بلينكن في قطر
08:32 | 2024-06-12
ثاني حالة يُعلن عنها... إصابة طفل بـ"إتش9إن2"
فيديو
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
12/06/2024 16:56:45
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
12/06/2024 16:56:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
12/06/2024 16:56:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24