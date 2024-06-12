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عربي-دولي

اليونان ترزح تحت "موجة حر".. وزيارات الأكروبوليس تتوقف!

Lebanon 24
12-06-2024 | 06:51
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أعلنت سلطات العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الأربعاء، إغلاق "الأكروبوليس" لمدة 5 ساعات بسبب موجة الحر التي تسببت في إغلاق العديد من المدارس أيضا.

ويغلق الموقع الأثري في العاصمة اليونانية، الذي زاره قرابة 4 ملايين شخص العام الماضي، من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية.
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كما أغلقت المدارس الابتدائية ورياض الأطفال في أجزاء من جنوب ووسط اليونان أبوابها، حيث ارتفعت درجات الحرارة، بحسب الأسوشيتد برس.

وأعلنت سلطات المدينة وقف عملية جمع القمامة أيضا لعدة ساعات يوم الأربعاء وفتح 7 أماكن مكيفة للجمهور.

وقال مسؤولون إن طائرات مسيرة مزودة بكاميرات حرارية تستخدم في أثينا لتنسيق جهود الصحة العامة.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل اليونان في وقت متأخر الجمعة.
 
 
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