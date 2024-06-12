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صحة

ثاني حالة يُعلن عنها... إصابة طفل بـ"إتش9إن2"

Lebanon 24
12-06-2024 | 08:32
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أعلنت منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف إصابة طفل في ولاية البنغال الغربية في الهند، بسلالة "إتش 9 إن2" من "إنفلونزا الطيور".

وقالت المنظمة إن الطفل كان قد أُدخل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى محلي بسبب معاناته من مشكلات تنفسية حادة وارتفاع في درجة الحرارة وتشنجات في البطن، وخرج من المستشفى بعد ثلاثة أشهر بعد التشخيص والعلاج.
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وأضافت أن المريض اختلط بالدواجن الموجودة في منزله وفي المناطق المحيطة به، ولكن لم يبلغ أي شخص من أفراد عائلته ولا المخالطين له عن مشكلات تنفسية.

وذكرت المنظمة أن هذه هي ثاني إصابة بشرية بفيروس "إتش9إن2" المسبب لإنفلونزا الطيور في الهند، وكانت الأولى قد سجلت في العام 2019. (سكاي نيوز)
 
 
 

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