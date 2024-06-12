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بلينكن: بعض مطالب حماس لا يمكن تطبيقها

Lebanon 24
12-06-2024 | 09:13
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شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأربعاء على أن "التوصل لصفقة التبادل والتهدئة يتطلب تنازلات من إسرائيل وحركة حماس".

وقال خلال مؤتمر صحافي في الدوحة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "ملتزمون مع الشركاء بسد الفجوات للتوصل إلى صفقة بشأن غزة".
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كما أضاف أن "التوصل لاتفاق ينهي الحرب في غزة ينقذ المنطقة من صراع أوسع".

وأردف: "نريد حلولاً مستدامة تضمن الاستقرار في غزة والضفة الغربية".
 
من جانبه، شدد بلينكن على أن مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن أفضل فرصة على الطاولة لإنهاء المعاناة في غزة، و"يضمن إطلاق سراح المحتجزين ووضع مسار لإنهاء الحرب".

كما أضاف أن "حماس اقترحت تغييرات على مقترح بايدن وبعضها قابلة للتنفيذ"، لافتاً إلى أن بعض مطالب الحركة بشأن الصفقة المطروحة لا يمكن تلبيتها.

وأردف أنه "كان على حماس القبول بالمقترح المطروح كما هو"، مؤكداً أنه "إذا تمسكت الحركة بخيار الرفض فسيكون واضحاً أنها اختارت الحرب".
 
وأوضح بلينكن أنه "حان الوقت لوقف المساومات وبدء الهدنة في غزة".

كذلك أكد أن "الفجوات بين مطالب إسرائيل وحماس يمكن سدها"، مبيناً: "سنواصل العمل مع الوسطاء لسد الفجوات للوصول إلى اتفاق".

وشدد على أنه "لا نريد أن نرى تغييرات أساسية على مقترح بايدن بشأن غزة"، لافتاً إلى أنه "لن نسمح لحماس بالتحكم في مستقبل غزة".

وأضاف: "نعمل يومياً لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، وسنكشف قريباً عن خطة لإعادة إعمار غزة". (العربية) 
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