إنخفاض التضخم في أميركا... كم سجّل؟

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انخفض مؤشر التضخم الأساسي في أميركا، خلال شهر أيّار الماضي، إلى 3.4 بالمئة على أساس سنوي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وبأكثر من التوقعات.وكانت التوقعات تُشير إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 3.5 بالمئة فقط في أيّار، مقابل 3.6 بالمئة في نيسان. (سكاي نيوز)