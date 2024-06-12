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عربي-دولي

بيلاروسيا تُعلن جهوزية قواتها لاستخدام الأسلحة النووية

Lebanon 24
12-06-2024 | 10:16
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وصف رئيس الأركان العامة للجيش البيلاروسي بافيل مورافيكو التدريبات المشتركة مع روسيا على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية، بالوسيلة لرفع مستوى الجاهزية والإمكانات العسكرية للبلاد.

وقال في بيان لوزارة الدفاع البيلاروسية: "أظهرت التدريبات المشتركة مع روسيا أن القوات المسلحة البيلاروسية مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية الخاصة هذه". (روسيا اليوم)
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