بيلاروسيا تُعلن جهوزية قواتها لاستخدام الأسلحة النووية

وصف رئيس الأركان العامة للجيش البيلاروسي بافيل مورافيكو التدريبات المشتركة مع روسيا على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية، بالوسيلة لرفع مستوى الجاهزية والإمكانات العسكرية للبلاد.



وقال في بيان لوزارة الدفاع البيلاروسية: "أظهرت التدريبات المشتركة مع روسيا أن القوات المسلحة البيلاروسية مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية الخاصة هذه". (روسيا اليوم)

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