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عربي-دولي

ارتفاع عدد قتلى الحريق في مبنى بالكويت.. كم بلغت الحصيلة؟

Lebanon 24
12-06-2024 | 10:43
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن عدد القتلى إثر حريق في مبنى بمنطقة المنقف جنوبي الكويت، ارتفع إلى 49 بالإضافة إلى عشرات الإصابات، بعضها خطر.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير صحفية كويتية أن الحريق نجم عنه مقتل ما لا يقل عن 35 قتيلا وإصابة العشرات.
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