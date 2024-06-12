3 مجازر جديدة... إرتفاع حصيلة الشهداء في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن إرتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 37202، منذ السابع من تشرين الأوّل الماضي.



وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، إنّ "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضدّ العائلات في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية". (روسيا اليوم)

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