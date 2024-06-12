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غريفيث: الصراعات في السودان وغزة تخرج عن نطاق السيطرة

Lebanon 24
12-06-2024 | 11:05
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توقع مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الأربعاء، أن يواجه نصف سكان قطاع غزة الموت والمجاعة بحلول منتصف تموز المقبل.

 وقال غريفيث في بيان، إن "الصراعات في السودان وغزة تخرج عن نطاق السيطرة، وتدفع الحرب ملايين الناس إلى حافة المجاعة".

وأضاف: "في غزة، من المتوقع أن يواجه نصف السكان، أكثر من مليون شخص، الموت والمجاعة بحلول منتصف تموز".

 وفي السودان، قال غريفيث إن "ما لا يقل عن 5 ملايين شخص يتأرجحون على حافة المجاعة".

 ولفت إلى أن "مجتمعات محلية في أكثر من 40 نقطة جوع ساخنة تتعرض لخطر الانزلاق إلى المجاعة الشهر المقبل، بما في ذلك مناطق (بولايات) الجزيرة ودارفور والخرطوم وكردفان". (الاناضول)

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