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الصحة العالمية: السلام هو أفضل دواء لعلاج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

Lebanon 24
12-06-2024 | 11:28
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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، إن "السلام هو أفضل دواء" لعلاج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

 وفي مؤتمر صحفي عبر الإنترنت بثه حساب المنظمة على "إكس"، رحب غيبريسوس بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف "كامل وفوري" لإطلاق النار في غزة.

وحث غيبريسوس جميع الأطراف على "اتخاذ خطوات لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة على الفور، ووضع حد دائم لمعاناة الملايين من الناس".

 ولفت إلى أن المنظمة وثقت "32 وفاة في غزة نتيجة سوء التغذية منها 28 حالة لأطفال دون سن الخامسة".

 وأضاف: "منذ 7 تشرين الأول، وثقنا 480 اعتداء على مرافق صحية في الضفة الغربية أسفرت عن 16 وفاة و95 إصابة". (الاناضول)

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