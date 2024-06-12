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مسؤول عسكري يكشف.. بيلاروسيا باتت جاهزة لاستخدام "السلاح النووي"

Lebanon 24
12-06-2024 | 11:26
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انتهت التدريبات المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا على استخدام الاسلحة النووية التكتيكية، حيث وُصفت بأنّها الوسيلة الجديدة التي ستمكن الجيش البيلاروسي من رفع مستوياته العسكرية، حسب رئيس الأركان العامة للجيش البيلاروسي بافيل مورافيكو، الذي أكّد أن "وحدات وتشكيلات من القوات المسلحة البيلاروسية مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية".
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وكشف مورافيكو، أنه في إطار التدريبات، تحركت منظومات الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر" إلى مواقع محددة، وتزودت بالذخيرة، وربطتها مع الوحدات القتالية واتخذت وضعية الإطلاق، وتولت مهمة قتالية ضد أهداف محددة". وأردف "طيراننا قام بنشاط مماثل".

وتابع في بيان الدفاع البيلاروسية: "أبرز ما في تدريباتنا هو أنه حتى الدقائق الأخيرة، لم يكن قادة وحدات الطيران يعلمون من سيتلقى أوامر مهام التدريب القتالي أو من أي مطار سينطلق الطيران". (روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
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