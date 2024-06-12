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عربي-دولي

بعد الكويت.. حريق ضخم يلتهم محالا تجاريًا في البحرين (فيديو)

Lebanon 24
12-06-2024 | 12:38
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اندلع حريق ضخم، في سوق المنامة القديم، في البحرين، ما أدى إلى خسائر مادية كبيرة.
 
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وضرب رجال الدفاع المدني طوقاً أمنياً كبيراً، بعد أن انتقلت نيران الحريق الذي شب في مبنى سكني متعدد الأدوار في قلب سوق المنامة إلى مبان مجاورة، ومحال تجارية.
 
وحسب صحيفة "الأيام البحرينية"، فإن النيران طالت أكثر من 25 محلا تجاريا. (رصد لبنان24)


المصدر: رصد لبنان 24

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