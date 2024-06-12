بعد الكويت.. حريق ضخم يلتهم محالا تجاريًا في البحرين (فيديو)

حريق في أحد المباني في سوق المنامة … الله يحفظ أهلنا في البحرين #البحرين pic.twitter.com/KkZjX4piIh
— Mansoor Rumaih (@abuameens) June 12, 2024
حريق في أحد المباني في سوق المنامة … الله يحفظ أهلنا في البحرين #البحرين pic.twitter.com/KkZjX4piIh
#البحرين - حريق كبير
اندلع في سوق #المنامة.#حريق_بناية_المنقف #وسم_نيوز pic.twitter.com/c3PJv3Gd41
— وسم نيوز (@news_wsm) June 12, 2024
#البحرين - حريق كبير
اندلع في سوق #المنامة.#حريق_بناية_المنقف #وسم_نيوز pic.twitter.com/c3PJv3Gd41
📹
الدفاع المدني البحريني يكافح حريقاً في #سوق_المنامة. pic.twitter.com/QacZrUbmpl
— موجز السعودية (@mogz_sa) June 12, 2024
📹
الدفاع المدني البحريني يكافح حريقاً في #سوق_المنامة. pic.twitter.com/QacZrUbmpl