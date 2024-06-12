بعد الكويت.. حريق ضخم يلتهم محالا تجاريًا في البحرين (فيديو)

اندلع حريق ضخم، في سوق المنامة القديم، في البحرين، ما أدى إلى خسائر مادية كبيرة.

حريق في أحد المباني في سوق المنامة … الله يحفظ أهلنا في البحرين #البحرين pic.twitter.com/KkZjX4piIh — Mansoor Rumaih (@abuameens) June 12, 2024 Advertisement وضرب رجال الدفاع المدني طوقاً أمنياً كبيراً، بعد أن انتقلت نيران الحريق الذي شب في مبنى سكني متعدد الأدوار في قلب سوق المنامة إلى مبان مجاورة، ومحال تجارية.

وحسب صحيفة "الأيام البحرينية"، فإن النيران طالت أكثر من 25 محلا تجاريا. (رصد لبنان24)



