Advertisement

عربي-دولي

500 حاج فلسطيني من ضيوف خادم الحرمين يصلوا إلى مكة

Lebanon 24
12-06-2024 | 13:10
A-
A+
Doc-P-1211032-638538198123471986.jpeg
Doc-P-1211032-638538198123471986.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وصلت طلائع ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج من دولة فلسطين إلى مكة المكرمة، الأربعاء، البالغ عددهم 500 حاج وحاجة، وسط خدمات متكاملة هيأتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر عدد من اللجان التي عملت على تسخير جميع الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات لهم منذ لحظة وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة حتى وصولهم لمقر استضافتهم في العاصمة المقدسة.

 بينما تستكمل الوزارة، الخميس، استقبال باقي الضيوف من فلسطين البالغ عددهم 2000 حاج وحاجة وسط منظومة من الخدمات هُيئت لهم، إنفاذاً لتوجيهات القيادة السعودية وبمتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.

 وقدم الضيوف شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة العربية السعودية على اهتمامها بالقضية الفلسطينية وعلى تمكينها من أداء مناسك الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج، مشيدين بدور المملكة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام وما يجدونه من تسهيلات على أعلى المستويات.

(الشرق الأوسط)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:02 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:15 | 2024-06-12
16:11 | 2024-06-12
16:00 | 2024-06-12
15:36 | 2024-06-12
15:30 | 2024-06-12
15:00 | 2024-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24