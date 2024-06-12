مالاوي تعلن جنازة رسمية وحداداً بعد وفاة نائب الرئيس

أعلنت الحكومة في مالاوي، اليوم، تكريم نائب الرئيس الراحل ساولوس تشيليما بجنازة رسمية بعد مصرعه في حادث تحطم طائرة مع 9 أشخاص آخرين.

وكان رئيس مالاوي، لازاروس تشاكويرا، أعلن الحداد لمدة 21 يوما، أمس الثلاثاء في أنحاء البلاد، بعد تحطم طائرة عسكرية صغيرة كانت تقل تشيليما، والسيدة الأولى السابقة وآخرين، والعثور على الحطام في منطقة جبلية في شمال البلاد. ومن المقرر تنكيس الأعلام في أنحاء الدولة الواقعة جنوبي إفريقيا خلال الحداد.

وكان تشاكويرا قال إن الطائرة كانت تقل 10 أشخاص، لكن الحكومة تقول الآن إنها "كانت تحمل إجمالا 9 أشخاص".

وقتل كل من كان على متن الطائرة عند اصطدامها بالأرض وسقوطها في منطقة جبلية كثيفة الأشجار خلال طقس سيئ، وفقا للرئيس.

(روسيا اليوم)