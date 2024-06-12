بالتفاصيل.. إليكم التعديلات التي طالبت "حماس" بإدراجها ضمن "اتفاقية الهدنة"

نشرت مجلة "المجلة" تفاصيل التعديلات التي طالبت بها حماس للتوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل، وذلك لوضع النسخة النهائية من المقترح الاميركي المطروح، حيث حسب التفاصيل، تمسكت الحركة بـ"رفع الحصار" عن القطاع وانسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا في المرحلة الأولى، قبل الانسحاب الكامل والوقف المؤقت ثم التام لإطلاق النار في المرحلة الثانية، إضافة إلى اشتراط دور لـ"أونروا" والأمم المتحدة وانضمام الصين وروسيا وتركيا إلى أميركا وقطر ومصر كـ"جهات ضامنة" للاتفاق، مع الموافقة على خطة لإعمار غزة خلال 3-5 سنوات.

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وحسب المجلة، فإن "حماس" تريد ضمانات مكتوبة لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من قطاع غزة للموافقة على الاقتراح الذي يتضمن ثلاث مراحل. وحسب المجلة، فإن "حماس" تريد ضمانات مكتوبة لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من قطاع غزة للموافقة على الاقتراح الذي يتضمن ثلاث مراحل.

فما هي التفاصيل؟

في المرحلة الأولى، التي تستمر 42 يوما كما كانت سابقا وتشمل الوقف المؤقت للعمليات العسكرية من قبل الطرفين وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقا وبعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان بمحاذاة الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، أضيفت جملة "بما في ذلك محور فيلادلفيا"، ووادي غزة، ومحور نتساريم، ودوار الكويت.



كما تمسكت "الحركة" بوقف الطيران العسكري والاستطلاعي يوميا 10 ساعات و12 ساعة خلال عملية التبادل وعودة النازحين إلى مناطق سكنهم.



وفي المرحلة الأولى أيضا، خفضت من 33 إلى 32 "عدد المتحجزين" الذين ستطلق "حماس" سراحهم من الأحياء والأشلاء والرفات بما يشمل النساء المدنيات والمجندات.



كذلك، فصلت "حماس" بين ملفي: "إطلاق سراح هشام السيد، وأفيرا مانغستو، إذ يعدان ضمن المحتجزين المتفق على إطلاقهم في المرحلة الأولى وإطلاق إسرائيل 47 أسيرا.

ونصت التعديلات: "في اليوم الـ22 يطلق الجانب الإسرائيلي جميع أسرى صفقة شاليط (دون ذكر رقم) الذين تمت إعادة اعتقالهم". وفي فقرة اخرى، تطالب بـ"تطبيق معايير ومفاتيح تبادل الأسرى على الأسيرين: السيد ومانغستو إن كانا أحياء".

وتمسكت "حماس" بفقرة سابقة في ورقتها، ونصت: "عودة أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاعتقال الإسرائيلية إلى ما كانت عليه قبل 7 تشرين الأول 2023 بما في ذلك من تم اعتقالهم بعد هذا التاريخ".



كما تمسكت بدور "وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين" (أونروا). وطالبت بـ"توفير الكهرباء على مدار الساعة في جميع مناطق قطاع غزة".



كذلك، طالبت بتحديد 50 جريحا عسكريا يوميا على الأقل يخرجون للسفر عبر معبر رفح للعلاج الطبي، بعدما أزالت إسرائيل العدد.



ورفضت إزالة إسرائيل عبارة "رفع الحصار"، ونصت في فقرة ضمن المرحلة الثانية، التي تستمر أيضا 42 يوما، على "إنهاء الحصار الكامل عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر الحدودية خصوصا معبر رفح وتسهيل حركة السكان والبضائع على مدار الساعة في جميع المناطق". (مجلة المجلة)