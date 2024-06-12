وزيرا خارجية الأردن والنرويج يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

بحث الأردن والنرويج، الأربعاء، جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار على قطاع غزة ورفع القيود الإسرائيلية عن إدخال المساعدات إلى القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء وزيري خارجية البلدين في العاصمة النرويجية أوسلو، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وذكر البيان أن محادثات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره النرويجي إسبن بارث إيدي "ركزت على جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، ورفع العقبات الإسرائيلية أمام إدخال مساعدات كافية وفورية إلى جميع أنحاء غزة".

وشدد الصفدي على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري"، محذرًا من "خطورة استمراره ومن الآثار الدمارية للكارثة الإنسانية" التي يشهدها القطاع.

وأكد على "ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2735 الذي تبناه المجلس أول من أمس، وعلى دعم الأردن للجهود التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة؛ للتوصل إلى صفقة تبادل (أسرى) تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار" في غزة. (الاناضول)