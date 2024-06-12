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حادث غرق مؤسف في الكونغو.. أكثر من 80 شخصا لقوا حتفهم

Lebanon 24
12-06-2024 | 14:36
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لقي أكثر من 80 شخصا حتفهم في حادث قارب بنهر كوا في منطقة ماي ندومبي، في الكونغو.

وقالت الرئاسة على منصة إكس ان "رئيس الجمهورية طالب بإجراء تحقيق في الأسباب الحقيقية لهذا الحادث المؤسف لمنع تكرار مثل هذه الكارثة مستقبلا".
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وقالت ريتا بولا دولا، حاكمة منطقة ماي ندومبي، لرويترز إن الحادث ناتج عن الإبحار ليلا، موضحة أن التحقيقات مستمرة. (سكاي نيوز عربية)
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