هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يجري تقييما للوضع الأمني

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري تقييما للوضع الأمني في وقت لاحق من مساء الأربعاء، لبحث التطورات في جبهة الشمال مع لبنان، ورد حركة حماس على مقترح صفقة تبادل الأسرى.

ونقلت الهيئة الرسمية عن مكتب نتنياهو قوله إن "رئيس الوزراء سيجري مساء اليوم تقييما للوضع الأمني في ضوء التطورات في الشمال"، وما ادعى أنه "رد سلبي لحماس على صفقة إطلاق سراح المختطفين (الأسرى)".

وبحسب المراسلة السياسية للهيئة جيلي كوهين، سيبحث نتنياهو، خلال تقييم الوضع الأمني، مع قادة الأجهزة العسكرية والأمنية التصعيد في جبهة الشمال على وقع إطلاق رشقات صاروخية من لبنان هي "الأكبر" كمعدل يومي منذ بدء الحرب. (الاناضول)