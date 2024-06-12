Advertisement

عربي-دولي

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يجري تقييما للوضع الأمني

Lebanon 24
12-06-2024 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1211072-638538276050294869.jpg
Doc-P-1211072-638538276050294869.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري تقييما للوضع الأمني في وقت لاحق من مساء الأربعاء، لبحث التطورات في جبهة الشمال مع لبنان، ورد حركة حماس على مقترح صفقة تبادل الأسرى.

 ونقلت الهيئة الرسمية عن مكتب نتنياهو قوله إن "رئيس الوزراء سيجري مساء اليوم تقييما للوضع الأمني في ضوء التطورات في الشمال"، وما ادعى أنه "رد سلبي لحماس على صفقة إطلاق سراح المختطفين (الأسرى)".

 وبحسب المراسلة السياسية للهيئة جيلي كوهين، سيبحث نتنياهو، خلال تقييم الوضع الأمني، مع قادة الأجهزة العسكرية والأمنية التصعيد في جبهة الشمال على وقع إطلاق رشقات صاروخية من لبنان هي "الأكبر" كمعدل يومي منذ بدء الحرب. (الاناضول)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:41 | 2024-06-12
18:39 | 2024-06-12
18:29 | 2024-06-12
16:56 | 2024-06-12
16:35 | 2024-06-12
16:15 | 2024-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24