معارك عنيفة وضارية تخوضها "حماس" داخل غزة

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خاضت حماس اليوم اشتباكات ضارية مع قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة شرق حي الزيتون في مدينة غزة، وأعلنت استهداف تلك القوات بقذائف الهاون.وفي معارك مدينة غزة أيضا، أعلنت سرايا القدس استهداف جنود إسرائيليين بعبوة أرضية شرق حي الزيتون.وفي شرق مدينة غزة، قالت سرايا القدس إنها قصفت بقذائف الهاون أبراج الإرسال بموقع ناحل عوز.وأعلنت كتائب القسام استهدافها مقرا للجيش الإسرائيلي في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة بـ"صاروخ 114 مليمترا"، وأعلنت سرايا القدس قصفها برشقة "صواريخ 107" مركز قيادة وسيطرة تابعا للجيش الإسرائيلي على خط الإمداد للمحور نفسه.وفي معارك رفح جنوب القطاع، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا 4″ بقذيفتي "الياسين 105" في مخيم الشابورة.