ماكرون يعلن إطلاق سراح فرنسي كان محتجزاً في إيران

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الأربعاء 12-6-2024) إنه تم إطلاق سراح لوي أرنو، وهو واحد من أربعة فرنسيين محتجزين في إيران منذ عام 2022 وحُكم عليه في تشرين الثاني بالسجن خمس سنوات.



وقال ماكرون عبر منصة "إكس": "لوي أرنو حر. وسيكون في فرنسا غدا بعد اعتقال طويل في إيران"، وقدّم الشكر لعُمان بشكل خاص على الدور التي قامت به لإطلاق سراحه.

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