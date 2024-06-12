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ماكرون يعلن إطلاق سراح فرنسي كان محتجزاً في إيران

Lebanon 24
12-06-2024 | 18:29
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الأربعاء 12-6-2024) إنه تم إطلاق سراح لوي أرنو، وهو واحد من أربعة فرنسيين محتجزين في إيران منذ عام 2022 وحُكم عليه في تشرين الثاني بالسجن خمس سنوات.

وقال ماكرون عبر منصة "إكس": "لوي أرنو حر. وسيكون في فرنسا غدا بعد اعتقال طويل في إيران"، وقدّم الشكر لعُمان بشكل خاص على الدور التي قامت به لإطلاق سراحه.
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