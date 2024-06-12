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عربي-دولي
حريق هائل في مصفاة نفط في أربيل
Lebanon 24
12-06-2024
|
18:39
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اندلع حريق هائل في مصفاة نفطية ببلدة "الكوير" جنوب غرب أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.
وامتدّت ألسنة اللهب الناتجة عن الحريق إلى صهاريج محروقات أخرى، ما أدّى إلى وقوع ضحايا، وفق وسائل إعلام محلية.
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ووفق المصادر، فقد أدّى الحريق إلى انفجار عدة صهاريج نتيجة وصول ألسنة اللهب إليها جراء الحريق الذي اندلع في مصفاة.
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