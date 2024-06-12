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عربي-دولي

حماس تطالب أميركا بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب

Lebanon 24
12-06-2024 | 18:41
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اعتبرت حماس أن موقف وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن بتحميلها تعطيل التوصل لاتفاق تواطؤ أميركي مع إسرائيل.
وأضافت الحركة في بيان الخميس، بأنّها "تعاملت بإيجابية مع مقترح التوصل لاتفاق شامل".
وقالت أنها "تعاملت بمسؤولية مع مقترحات التوصل لاتفاق وقف النار والتبادل".
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كما طالبت الحركة في بيان الإدارة الأميركية بتوجيه الضغط إلى حكومة إسرائيل للقبول باتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع.

وقالت حماس إنه بينما يقول المسؤولون الأميركيون إن إسرائيل تقبل المقترح الذي قدّمه الرئيس جو بايدن في 31 أيار، لم يسمع العالم أي ترحيب أو موافقة من قبل نتنياهو وحكومته.
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